HIPHOP／R＆Bグループ・XGのメンバー・COCONAが、グッチのブランドアンバサダーに就任することが決定した。【写真】圧倒的存在感！グッチのスーツに身を包んだXG・COCONA圧倒的なステージパフォーマンス、卓越した表現力、そして独自のスタイルで国際的にも高い評価を得ているCOCONA。音楽とファッションの両分野において独自の存在感を放っており、グッチの絶え間ない進化の旅に新たなエネルギーをもたらす存在として期待され