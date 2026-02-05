再稼働後に停止していた柏崎刈羽原発6号機を週明けに再稼働する方針です。新潟県の柏崎刈羽原発6号機は、1月21日に14年ぶりに再稼働しましたが、その後、制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴ったため、東京電力は原子炉を停止し原因の調査を行っていました。この不具合の原因と対策について、東京電力は6日に会見を開き説明すると発表しました。関係者によりますと、この会見を終えたあと、東京電力は週明けに再び原子炉を起動する方