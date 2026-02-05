フジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」第４話が４日、放送され、キンポーこと菊原紀介（津田健次郎）の少年時代がフューチャーされた。早くして亡くなった夫にかわり、理容室を継いで女手一つでキンポーを育ててきた母・祥子（高橋惠子）は重度の認知症に。中学時代の母の姿も描かれ、隣の中学校でゴリゴリの不良で、キンポーをいじめていた佃が、ひんぱんに店の様子をうかがっていたのは、母目当てだったことも明かされた。