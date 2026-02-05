５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１８８円９０銭（０・４１％）高の４万６７０８円２２銭だった。３日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち６割超にあたる２２６銘柄が値上がりした。足元で本格化している上場企業の２０２５年４〜１２月期決算発表で、堅調な業績や見通しを示した企業を中心に買いが広がり、東証プライム銘柄の７割超が上昇した。個別銘柄の上昇率は