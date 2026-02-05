坂本花織フィギュアスケート団体とアイスホッケー女子に日本勢が登場する。前回北京大会でフィギュア団体の日本は銀メダル。最大のライバル米国との首位争いが予想される。種目ごとに1位10点、2位9点、3位8点と付与される順位点の合計で競う。初日はアイスダンスのリズムダンス（RD）、女子とペアのショートプログラムを実施。出場が見込まれる女子のエース坂本花織（シスメックス）や、昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍