フジテレビ系「ぽかぽか」が５日に放送され、ハライチ・岩井勇気、澤部佑がＭＣを務めた。この日のゲストは、お笑い芸人・田村亮。レギュラー陣との交流を聞かれると島崎和歌子との飲み会を述懐。「（島崎は酒席に）どこでも、常に。芸能界、長いけど、ずーっと飲みの席におる」と島崎の顔の広さと酒豪ぶりを明かして笑わせた。つづけて、田村は「２人になるってこと、なかなかなかったけど、（島崎と）２人になったことが