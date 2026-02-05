東京・台東区と羽田空港で巨額の現金が狙われた強盗事件で、台東区の犯行グループが乗った車が、茨城県や栃木県を経由した後、埼玉県内に逃げ込んでいたことがわかりました。台東区東上野で先月29日、中国人ら7人が4億2300万円が入ったスーツケースを奪われ、2時間半後には羽田空港でも1億9000万円が入ったスーツケースが奪われそうになりました。台東区の事件を起こした犯行グループは、暴力団関係者名義の車に乗り換えて逃走して