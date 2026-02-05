去年、過去最少を更新した出生数。少子化に歯止めをかけようと5日、石川県が開いたセミナーのターゲットは、結婚を考える本人ではなく、その親たちでした。その狙いとは…5日、金沢市で開かれたのは…ウエディングプランナーを目指す学生たちが企画した、ブライダルショーです。企画から会場設営まで、すべて学生が手作り。学生は：「やっぱりお客様に満足してもらえる結果になるために、笑顔を気を付けて