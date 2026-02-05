SNSで知り合ったとみられる当時17歳の少女にわいせつな行為をし、撮影したなどとして、金沢市内の小学校に勤務する男性教諭が逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、金沢市立十一屋小学校で勤務する33歳の男の教諭です。この容疑者は去年6月、金沢市内でSNSで知り合ったとみられる当時17歳だった少女に対し、わいせつな行為をしたうえ、その様子を携帯で撮影した疑いなどがもたれています。容疑者のス