三豊市役所 三豊市選挙管理委員会は、衆議院選挙の不在者投票を希望した県外在住の選挙人に対し、間違った説明をして投票用紙の請求を断念させてしまったと発表しました。4日午後3時ごろ、三豊市仁尾支所を選挙人が訪れた際、応対した職員が「選挙の4日前までに投票用紙などの交付を請求する必要がある」と郵便による不在者投票の制度を誤って伝え、この人は請求を断念したということです。県外に選挙人名簿登録されている