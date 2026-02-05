街頭演説する国民民主党・玉木雄一郎 代表(JR丸亀駅前・香川) 衆議院選挙の投票日まであと3日となりました。国民民主党の玉木雄一郎代表が地元・香川に入り、党勢の拡大を訴えました。 玉木代表は香川3区の候補者を応援するため、JR丸亀駅前を訪れました。 （国民民主党／玉木雄一郎 代表）「なぜ政治に対する信頼がこれほど失われてるんでしょう。（政治家が）有権者、国民に約束したことを死に物狂いでやろうとする、