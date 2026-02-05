新体制発表記者会見岡山県美作市入田 チーム創設25周年を迎えるサッカー女子なでしこリーグの岡山湯郷ベルが新体制を発表し、今シーズンの躍進を誓いました。 （岡山湯郷ベル／和多田充寿 新監督）「優勝するチームであるために妥協せずいろいろなことをブラッシュアップしていくためにスローガンに『改革』をあげさせてもらった」 新体制発表会見が美作市で開かれました。今