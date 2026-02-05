カンボジアの特殊詐欺の拠点で、いわゆる“かけ子”として働いていた男が、福岡県警に再逮捕されました。警察官などをかたって、24歳の女性から現金をだまし取った疑いです。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、神奈川県の無職、工藤魁容疑者（29）です。警察によりますと、工藤容疑者は去年1月、別の人物らと共謀し、カンボジアの特殊詐欺の拠点から警察官などをかたって千葉県の24歳の女性に電話し、現金70万円を振り込ませてだまし