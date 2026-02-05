今週末は日本列島に今季最強レベルの寒気が流れ込むでしょう。6日(金)から7日(土)は北海道では雪や風が強まり、冬の嵐に。台風並みの暴風が吹き荒れ、ホワイトアウトとなる恐れがあります。7日(土)から8日(日)にかけては北海道に加え東北の日本海側から山陰でも雪が強まり、警報級の大雪となる恐れがあります。普段、雪が少ない太平洋側でも積雪となる所があるでしょう。6日〜8日今季最強レベルの寒気が襲来低気圧が6日(金)にか