高知県内のインフルエンザの新規感染者数は再び急増していて、地域別では警報基準を上回っているところもあります。B型が増加しているということで、専門家に注意点などを聞きました。高知県によりますと、2月1日までの1週間に県内38の定点医療機関あたりのインフルエンザの新規感染者数は27.24人と前の週を4.77ポイント上回りました。県はインフルエンザの警報基準値を定点当たり30.0としていますが、保健所管内別でみると、中央