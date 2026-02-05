東京時間17:40現在 香港ハンセン指数 26885.24（+37.92+0.14%） 中国上海総合指数 4075.92（-26.29-0.64%） 台湾加権指数 31801.27（-488.54-1.51%） 韓国総合株価指数 5163.57（-207.53-3.86%） 豪ＡＳＸ２００指数 8889.22（-38.61-0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83323.19（-494.50-0.59%） ５日のアジア株は総じて下落。前日のナスダックが１．５１％安、フィラデルフィア