ユーロ圏１０年債利回り格差仏５９、伊６２ｂｐと小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.867 フランス3.457（+59） イタリア3.488（+62） スペイン3.239（+37） オランダ2.936（+7） ギリシャ3.477（+61） ポルトガル3.225（+36） ベルギー3.392（+53） オーストリア3.159（+29） アイルランド3.124