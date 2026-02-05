山形県内では連日降り続いた雪の影響で、建物の倒壊や除雪作業中の事故が相次いでいます。今後も雪は続く見込みで、山形地方気象台は屋根からの落雪などに注意を呼びかけています。記者リポート「新庄市内の歩道ですが、私の背丈よりも高い雪の壁ができている。ここから車道の様子を見ることはできない」5日午後の新庄市内です。連日の雪や除雪作業のため、市内のいたるところに雪の壁ができていました。記者リポ「こちらの