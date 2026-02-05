高知県黒潮町佐賀のカツオ漁船の第一陣が2月5日に出港しました。船は今年、2026年の秋ごろまで漁を続けます。黒潮町の佐賀漁港を出港したのは第63佐賀明神丸と第83佐賀明神丸の2隻のカツオ一本釣り漁船です。出港前には乗組員が必要な荷物などを積み込み漁への準備を進めていました。■第83佐賀明神 船頭・蔵明さん「やっと始まった、1年が始まった感じ。昨年の結果を越えるように頑張りたい」■第63佐賀明神丸 船頭・明神洋次さん