中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月5日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は5日の記者会見で、米国がいわゆる「重要鉱物同盟」を結成したことに関し、いかなる国であっても「小グループ」のルールによって国際的な経済・貿易秩序を乱すことに反対すると表明した。開放的で包摂的な国際貿易環境を守ることは各国の共通の利益にかなうとし、重要鉱物のグローバルな産業チェーンやサプライチェーンの安定