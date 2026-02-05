「女性への声のかけ方」マニュアルが押収されていたことがわかりました。スカウトグループ「トラス」のリーダー・児波蓮容疑者（29）ら男4人は2024年、20代の女性3人を北海道・札幌市などの性風俗店に紹介した疑いが持たれています。「トラス」のメンバーは大阪の北新地やミナミの路上などで、女性を性風俗店やキャバクラで働くよう勧誘していたということで、児波容疑者らは紹介の見返りに1億円以上を得ていたとみられています。