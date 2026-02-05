けたたましく鳴り響く、警報ベル。3日に電車内で起きた、モバイルバッテリーの発火事故を捉えた映像。撮影したのは、お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ち（40)さん。ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：正直、マジ爆弾かなんかかと思って本当に。めちゃくちゃ煙出ていたんで。「とんでもないこと起きていそう」発生したのは、3日夕方、5時前。都営新宿線「森下駅」の電車内で「モバイルバッテリーから火が出た」と通報があ