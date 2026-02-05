海陽町といえば、きれいな海やサーフィンを思い浮かべる人が多いと思います。そんな海陽町の海に惹かれ、大阪から移住した22歳の消防士がいます。彼が見た、海陽町の魅力とは。 （呉屋太洋さん）「めっちゃ気持ちよかったです、最高です」 呉屋太洋さん22歳。大阪・豊中市出身の彼は、父の影響で5歳からサーフィンを始めました。家族で週末のたび、全国各地の海へと出かけ、サーフィンが生活の中心でした