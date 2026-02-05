日本ハムの新人７選手がキャンプ初の休日となった５日、沖縄県今帰仁村のテーマパーク「ジャングリア沖縄」を訪問した。巨大ブランコのアトラクション「タイタンズスウィング」の体験では、ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）が思わぬハプニングに見舞われた。１００キロの体重制限をオーバーする１０４キロだったため、１人だけ乗れず。「筋トレを頑張ってきたのが、あだとなってしまった。ひとりは嫌や〜」