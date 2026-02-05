帰ろうか入学早々、様子がおかしい。娘がうめきながら母親に訴え始めたこと／娘が小1で不登校になりました（1）小学校に入学した新1年生のこっちゃん。真面目で心配性なところはあるものの、楽しみにしていた学校へ元気に通い始めました。ところが1週間、2週間と経つうちに、こっちゃんの様子に異変が現れます。うめき声をあげ、母親の後を離れない日々。やがて「おこられるから、いきたくない」という言葉を口にするようになりま