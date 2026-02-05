きのう県は、大雪のため、新庄市、舟形町、鮭川村に災害救助法を適用を決めました。 【写真を見る】晴れの日こそ雪下ろしは要注意雪に悩まされる新庄市の現状とは県は3市町村に災害救助法適用（山形） 例年以上の雪に悩まされる新庄市の現状を取材しました。 雪が例年以上に積もった新庄市。きょう午後３時現在の積雪は１０４センチと平年の１０７％ほどあり、午前中に降った雨の影響で雪は水分を含み重くなっています。