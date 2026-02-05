3月・4月といえば卒業、入学・進学シーズン。いわゆる「春の新生活」が始まります。子どものいる家庭は1年で最も忙しくなる時期です。そこで今回は、忙しい春の日常を彩る「タイパ（タイムパフォーマンス）」に優れた家電やサービスのうち、記者が注目している製品・サービスを紹介します。●忙しい春だからこそ、あえて始めたい新習慣新生活シーズンの春は、生活を見直す絶好のタイミング。ポイントは「いかに時間を使わず、