日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 11911( 11897) 6月限 117( 117) TOPIX先物 3月限 11687( 11687) 6月限 2( 2) 日経225ミニ 2月限9008(9008