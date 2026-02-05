日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 20380( 17976) 6月限 546(46) TOPIX先物 3月限 20695( 20610) 日経225ミニ 2月限 14624( 11594) 3月限206564(206561