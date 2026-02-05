フューチャー [東証Ｐ] が2月5日大引け後(18:30)に決算を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比13.5％増の117億円になり、26年12月期は前期比0.8％増の118億円とほぼ横ばいを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の48円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期