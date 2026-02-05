今週は東京競馬場で、第76回（GIII、芝1600m）が行われる。過去にはリスグラシューやインディチャンプらのちのGI馬も制した出世レースだ。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬16頭の全頭診断を行う。 ■東京新聞杯2026 出走予定馬全頭診断 ・ウォーターリヒト 前走マイルCSは15番人気3着の激走。ソウルラッシュやアスコリピチェーノといったGI馬に先着したのだから、フロックと呼ぶには早計