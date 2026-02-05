●暖かな陽気は続かず あす6日(金)は北風少しヒンヤリ●週末は気温急降下 日曜は市街地も積雪・凍結エリア拡大へ●週末を迎える前に 寒波に対する備えを万全に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう5日(木)の県内は、やや雲は目立ちましたが度々日ざしが届く時間もあり、最高気温は15度に届いた所も多く、広く3月中旬から下旬並み。春先取りの心地よさとなりました。ただ、この暖かさは一時的で、この先、週末に向けて、また季節は一気に