この記事をまとめると ■各種イベントでのパトロール展示により海外モデルの日本展開への期待が高まる日産 ■日産はグローバルでは数多くの魅力的なSUVをラインアップしている ■日本導入が実現できれば人気モデルとなる可能性を秘めたSUVを紹介 日産にはこんなに魅力的なSUVがある ジャパンモビリティショー2025に東京オートサロン2026など、ことあるごとにフルサイズSUVのパトロールを展示し、2027年の日本導入に向けた足場固