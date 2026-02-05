社会人野球・東京ガスの小野田俊介外野手（33）が昨季限りで現役を引退した。早実（東京）、早大を経て、右打ちの強打者としてプレー。長年にわたり攻守両面でチームを支えた。21年には「3番・中堅」として都市対抗初優勝に貢献。その輝かしいキャリアの陰には、数多くの支えがあった。「11シーズン、プレーさせていただいて、悔いはそんなになかったですけど、寂しさというか。いいメンバー、いい後輩たちに恵まれている中、