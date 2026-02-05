小説『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』（アース・スター エンターテイメント）がテレビアニメ化されることが、5日に発表された。あわせて、アズリーとポチの仲睦まじい様子を表現したティザービジュアルが公開され、原作・壱弐参氏からお祝いのコメントが到着した。【画像】どうアニメ化される？『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』原作ノベル本作は、五千歳の青年と八百歳の犬が送る、最強だけどどこかズレた、悠久