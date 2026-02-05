天草市では引き続き雨の少ない状態が続き、このまま雨が降らないと、2月20日には本渡地区の貯水率が30パーセントを切る見込みであることが、4日に行われた天草市渇水対策会議で報告されました。会議では、天草市本渡の1月の降雨量は25.5ミリと平年の30パーセントで、向こう1ヶ月程度は降水量の少ない状態が続くと報告されました。2月3日時点の亀川ダムの貯水率は44.7パーセント、楠浦ダムは34.5パーセント