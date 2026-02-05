新たな研究から、遺伝子が人々の寿命により大きな役割を果たしていることが示された/MJimages/E+/Getty Images via CNN Newsource（CNN）人の寿命はライフスタイルの選択によって決まるというのが長年の定説だった。しかし寿命の長さを決める上で、遺伝がこれまでの想定以上に大きな役割を果たしているという研究結果がこのほど発表された。1月29日の科学誌サイエンスに発表された研究によると、遺伝は寿命の差の半分以上を左右す