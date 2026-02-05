タレントの磯山さやか（42）が5日までに自身のインスタグラムを更新。“地元”茨城・水戸八幡宮の節分イベントでの袴姿を披露した。「節分茨城県の水戸八幡宮様にて節分追儺式に参加させていただきました！」と報告。袴姿で豆まきしているショットなどをアップし「たくさんの方に福が訪れますようにと気持ちを込めて豆まきを。楽しかったですが、右腕がパンパンです笑家族も来てましたが、母が感動してくれたみたいです。