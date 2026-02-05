「オリックス春季キャンプ」（５日、宮崎）ＷＢＣ初選出の若月健矢捕手（３０）が、今キャンプ初のライブＢＰを敢行。この日は第２クール初日で、早期調整が求められる中、４打数２安打と順調な仕上がりを見せた。若手の東松から強烈な左前打を放ったことに「引っ張れたというのがよかった」とニッコリ。元同僚でレッドソックスの吉田が侍ジャパン入りしたことには「（以前から）正尚さんじゃないか、と思ってたんで。また一