市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。きょう5日は3月並みの気温でしたね。小野 和久 気象予報士：あす6日からは一気に下がります。天気のポイントです。 小野：あす6日は、朝よりも昼や夜の方が冷えるでしょう。7日・土曜日から9日・月曜日は雪予報で、8日・日曜日の大雪警報の可能性も変わっていません。きょう5日夜9時の予想天気図です。 小野：日本海にある低気圧や前線に向かって南寄りの風