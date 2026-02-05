石川県内にも大雪をもたらした最長寒波から1週間。5日の石川県内は気温が上がり、春のような陽気となった一方、注意しないといけないのが、雪解けによる屋根からの落雪です。自分の身を守るために注意するポイントを聞きました。5日、金沢市内を取材すると、車を巻き込んでつぶれてしまったカーポートが…この家の住民によると、雪の重みでつぶれてしまったといいます。高気圧に緩やかに覆われ、曇りや晴れとなった5日