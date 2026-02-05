石川県内のタクシー運賃について北陸信越運輸局は5日、値上げが必要と判断しました。その背景にあるのは、人件費の増加に伴うドライバー不足です。利用客は：「足がないんでね」「使う方としては少し困るけどね、運転手だとか会社の環境からいうと、やむを得ないのではないですか、この時代」5日、北陸信越運輸局は、石川地区のタクシー運賃について改定が必要だと判断しました。 運輸局に値上げの申請を行っ