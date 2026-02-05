「第50回エランドール賞」授賞式が4日、都内で開催され、女優の夏帆、芳根京子、高石あかりらが美しいブラックの装いを披露した。【写真】芳根京子の美肌がまぶしい！美脚も透けるブラックワンピース姿落ち着いた佇まいが印象的な夏帆は、黒のロングドレス姿で登場。シンプルなデザインの中に、デコルテ部分にあしらわれた装飾が輝き、パールが揺れるイヤリングで華やかさを添えていた。芳根京子は、美肌が輝くキャミソー