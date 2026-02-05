巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。第２クールが始まった宮崎で、新外国人のブライアン・マタ投手（２６）のタトゥーに注目しました。＊＊＊＊＊＊すっきりした表情でグラウンドに現れた。日本で初めてのキャンプをスタートさせたマタ投手は４日の休養日、慣れない環境での疲れを癒していた。「ｉＰａｄに入っている