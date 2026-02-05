なきごとの新曲「204号室」が、2026年4月クール新作TVアニメ『彼女、お借りします』の新エンディングテーマに起用されることが明らかになった。現在、第4期までが放送されているTVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏 / 講談社「週刊少年マガジン」連載）は、原作漫画が世界累計発行部数1,500万部を突破している人気ラブコメ作品。エンディングテーマ発表にあわせ、ハワイアンズ編の2クール目となるアニメ第5期のティザ