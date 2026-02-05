ＷＢＣ日本代表のオリックス・若月健矢捕手（３０）が５日、３月の本大会で上位打線への「お膳立て」を誓った。強肩を生かした高い守備力に加え、２５年にシーズン３度のサヨナラ打を放った勝負強さも期待される女房役。「ゲッツー（併殺打）だけは打ちたくないですね（笑）。だって１番とかにあの方が入るわけでしょ？僕がゲッツーなんかを打ってしまった時には…」と、冗談交じりに１学年上の大谷（ドジャース）を意識した。