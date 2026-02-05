今年2026年にアーティスト活動45周年を迎える布袋寅泰が＜HOTEI 45th CELEBRATION GIGS＞を、1月31日と自身の64歳の誕生日である2月1日の2日間、京王アリーナTOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）で開催した。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真45周年の幕開けであるDay 1 “EVE”、バースデーが重なるDay 2 “BIRTHDAY”と銘打ったこの2デイズライブは、布袋本人にとっても来場したファンにとっても、