「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が５日、インスタグラムで第１子の妊娠を明かした。ツーショットとともに「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！」と報告した。【以下全文】「私事ではございますが、この度、新しい小さな命を授かりました！こんなに顔がそっくりな私たちのもとに生まれてくる子は、どんな子になるのだろうと想像するだけで、毎日が楽しみで待ち遠しいです。現