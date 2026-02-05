お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さんが2026年2月5日、人気タレントの「還暦」を祝う写真をインスタグラムで公開し、「凄いメンツ」などと反響を呼んでいる。「私たちの仲間はみんな楽しい60歳超え！！」木梨さんは2枚の写真を公開しており、うち1枚目では、赤いちゃんちゃんこを着たタレントの長嶋一茂さんと、木梨さんと妻で俳優・安田成美さんが楽しげに並んでいる。投稿文では、「ザワつく還暦おめでとう会！！HAWAII支部