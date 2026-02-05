広島のエレフリス・モンテロ内野手とサンドロ・ファビアン外野手が５日、宮崎・日南キャンプで地鶏の炭火焼きを初体験した。広島東洋カープ日南協力会と日南市農業振興対策協議会から差し入れられた地元特産品「みやざき地頭鶏（じとっこ）」。来日２年目のファビアンは「イラッシャイマセ〜」とノリノリで炎と煙に包まれながら焼き上げた。ファビアンは「自分で作ったから、もっとおいしくなった」、モンテロも「サイコウ」と